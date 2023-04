La Roma si muove per Cuadrado, ma ora la Juve e Allegri pensano al rinnovo

E se nel futuro della Juventus ci fosse spazio ancora per Cuadrado? Il colombiano, juventino alla sua ottava stagione sotto la Mole Antonelliana e in scadenza di contratto, al di là di questo pessimo finale di Juve-Inter che costerà anche in termini economici al colombiano, non si può escludere al momento che la Juventus decida di sondare il terreno con l’esterno per verificare la disponibilità a restare un’altra stagione nella Juventus, ovviamente a condizioni economiche differenti. La scorsa stagione - sottolinea Marco Bo su 'Tuttosport' - il giocatore non trovò l’intesa per spalmare l’ingaggio da circa 5 milioni su due stagioni e a fine giugno sarà libero da vincoli: su di lui si sarebbe mossa soprattutto la Roma ma non è da escludere una possibile proposta della Juventus a cifre sensibilmente ridotte rispetto a quelle attuali. A quel punto il giocatore dovrebbe fare le proprie riflessioni tra decidere di fatto di chiudere la carriera con la Juventus oppure optare per una scelta differente.