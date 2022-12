La Roma ritrova Karsdorp, ma che flop con il Cadice

L’obiettivo del ritiro in Portogallo è quello di mettere minuti nelle gambe. "Non ci importa il risultato", aveva detto Mourinho alla vigilia della prima amichevole con il Cadice, ma il 3-0 subito ieri non ha fatto certo piacere allo Special One. Roma poco produttiva, vista la sola occasione di Volpato in 90 minuti che hanno visto ancora a secco Abraham. Intanto in formazione si rivede Karsdorp dall'inizio. La sua titolarità non è garanzia di permanenza, ma sicuramente di alcune prove di disgelo. Per il resto sembra la solita Roma che fatica a proporre gioco nonostante gli alibi non manchino. Nella ripresa Mourinho prova a cambiare quasi tutto, inserendo nove giocatori, compresi Cristante e Spinazzola. Titoli di coda sul capitolo del doppio ruolo allenatore-ct di Mourinho, in questi giorni accostato alla panchina del Portogallo dopo l’addio di Santos. La Roma per il momento è chiara definendolo uno scenario “irreale”. Il tecnico è felice e concentrato sul club giallorosso: nell’immediato appare molto complicato che i tifosi giallorossi possano spartire l’allenatore, ma per il futuro la porta alla federazione resta aperta.