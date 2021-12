La Roma lavora per Mourinho

Le richiesta dello Special One sono note: un centrocampista e un terzino destro

Con la delusione del pari con la Sampdoria ancora da metabolizzare, Trigoria si è svuotata per le feste. Come riporta Stefano Carina su Tuttosport, la ripresa è fissata per il 30, ma già il 27 si rivedrà a lavoro Pellegrini che partito con la famiglia per Dubai (insieme al preparatore atletico di fiducia) anticiperà il rientro, proprio per farsi trovare pronto in vista della ripresa.