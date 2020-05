La Roma in vetrina

Vendere sarà ancora più difficile dopo l’emergenza legata al coronavirus.Il caso di Schick ne è la prova lampante: la clausola di riscatto del ceco rimane sui 28 milioni (più uno in caso di qualificazione Champions) ma il Lipsia chiede ai giallorossi lo sconto. La Roma, dal canto suo, sembra disposta a voler accontentare il club tedesco, abbassando la cifra richiesta al 15% del prezzo pattuiconcordato in estate, circa 4 milioni. Dopo il caso del ceco, i calciatori da piazzare durante la prossima sessione disponibile sono tanti: Olsen, Karsdorp, Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Coric, Gonalons, Perotti, Pastore e Defrel. Tra questi l’unico con futuro certo è Defrel, che in caso di salvezza, sarà automaticamente riscattato dal Sassuolo per 9 milioni. Liberarsi di questi esuberi, che gravano sul lordo per quasi 50 milioni all’anno, non sarà facile. Senza contare che per rimettere i conti in ordine servirà comunque un sacrificio eccellente (Kluivert, Under, Cristante).