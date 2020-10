La Roma fa del bene

Ci sono gol che meritano di essere raccontati. Soprattutto quando vengono segnati fuori dal rettangolo di gioco. E quello messo a segno dalla Roma (il ritrovamento di una ragazza italiana di 17 anni, scomparsa lo scorso 7 agosto) è di una bellezza (e importanza) rara. Da tempo il club ha iniziato ad annunciare l’acquisto dei propri calciatori, allegando una foto di una persona scomparsa. E stavolta quello legato al ritorno di Smalling ha fatto centro. Le generalità della ragazza non possono più essere mostrate per motivi di privacy e sicurezza, ma con questo siamo arrivati al settimo ritrovamento tra i minori scomparsi dall’estate del 2019. L’idea – riporta ‘Tuttosport’ – è tanto semplice quanto geniale, fa capo a Paul Rogers, chief strategy officer del club: “Abbiamo utilizzato la natura virale degli annunci di calciomercato sui social per aumentare la consapevolezza sui bambini scomparsi“.

Per una questione così delicata, il club giallorosso ha chiesto la collaborazione di esperti del settore come il Telefono Azzurro per l’Italia e altre importanti associazioni internazionali per la tutela dei minori (Missing People, Icmec, Missing Child e ChildFocus). “Restiamo un club calcistico – rivendica Rogers -, ma sappiamo che quando usiamo i social media è più funzionale essere influenzati da Kanye West, da Netflix o da Tik Tok rispetto al mondo del calcio in cui operiamo”.