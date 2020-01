La Roma cerca un altro bomber

Non ingannino le 31 conclusioni verso Sirigu, provvidenziale soltanto in un paio di occasioni: il problema, riguarda proprio il reparto avanzato che in 18 partite è già rimasto a secco per 5 volte. Il vantaggio residuo sull’Atalanta, la Lazio che sembra volata via riporta i giallorossi con i piedi per terra. L’attacco dipende esclusivamente da Dzeko. Non c’è né il suo vice e nemmeno un partner. Nelle ultime ore Petrachi, Fonseca e De Sanctis hanno fatto muro attorno a Kalinic che continua però a deludere. Serve il finalizzatore. I giallorossi sono ancora al quarto posto ma l’attacco (33 reti), il quinto in serie A, non è da Champions. Dzeko in campionato è fermo a quota 7. Dietro di lui il vuoto, perché la cooperativa del gol non è sufficiente per il salto di qualità: Kolarov, 5 reti, è l’altro finalizzatore scelto, l’esterno offensivo più concreto è Zaniolo. Se non cambia qualcosa, la corsa al quarto posto rischia di complicarsi oltremodo.