La Juve sorpassa la Roma per Zakaria: Mourinho meno convinto

I bianconeri sognano Tchouameni, ma la pista è complicatissima e torna in auge lo svizzero, intrigato dalla soluzione bianconera

Un nove e un centrocampista per tentare la risalita in campionato. Se l’obiettivo numero uno per l’attacco è Dusan Vlahovic, in mediana la Juventus sta valutando diverse situazioni. Tra il pupillo Tchouameni e il vecchio pallino Witsel, guadagna posizioni Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Il nazionale svizzero ha il contratto in scadenza a giugno, proprio come il belga. In estate si libererà gratis, però già in inverno potrebbe cambiare maglia in saldo. Chiusa la trattativa per Locatelli e messo nel mirino il francese, alla Continassa avevano un po’ raffreddato la pista tanto che tra settembre e ottobre la Roma si era portata in pole position. Il mercato, però, è fatto di sorpassi e controsorpassi.