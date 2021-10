La Juve punta Tchouameni, ma pensa anche a Witsel e Zakaria

I bianconeri sperano di arrivare al talento del Monaco, ma vista la valutazione e la concorrenza non sarà facile: per questo il belga e lo svizzero sono le due principali alternative

Il mercato, anche quello della Juventus, è fatto di piani A, B, C e D. Il primo nome nei pensieri del dg Federico Cherubini e dell’allenatore Massimiliano Allegri è sempre Aurelien Tchouameni, 21enne mediano del Monaco e della Francia campione di Nations League. Nella “lista centrocampisti”, oltre a Ryan Gravenberch figurano anche Witsel e Zakaria. Il 32enne centrocampista belga, scrive 'Tuttosport', già a un passo dalla Juventus nel 2016 e lo scorso agosto, è a scadenza con il Borussia Dortmund. Se a gennaio potrebbe bastare un indennizzo in bonus per portare Witsel a Torino, a giugno sarà gratis. L’ex Zenit resta una pista concreta e qualche contatto c’è stato anche la scorsa settimana, quando il centrocampista ha alloggiato al J Hotel per due notti con la Nazionale in occasione delle finali di Nations League. Stessa situazione - cioè contratto in scadenza a giugno - per Denis Zakaria , mediano del Borussia Monchengladbach nel mirino anche della Roma di José Mourinho.