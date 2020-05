Kluivert può essere sacrificato

Uno dei sacrificabili sull’altare del bilancio per la prossima estate potrebbe essere a sorpresa Justin Kluivert, informa Stefano Carina su Tuttosport. A sorpresa perchè l’olandese nel corso della stagione è sempre stata la prima scelta per Paulo Fonseca, uno dei pochi giocatori titolari di cui il tecnico portoghese non ha mai fatto a meno. L’esterno ex-Ajax ieri ha parlato ai microfoni di Sky, dichiarando: “Lotteremo per un posto in Champions League, personalmente sono contento di come stavo giocando”. E proprio dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe dipendere la sua cessione. Con l’ingresso nella massima competizione europea la Roma conterebbe su risorse economiche importanti, senza le quali bisognerà ricorrere ai ripari e pensare alle cessioni: e Kluivert ha già molto mercato.