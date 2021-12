King Smalling e la Roma vola

Con l’inglese in campo, chi gli gioca vicino rende meglio: Mancini diventa più disciplinato, Ibanez meno rude. E la difesa diventa da Champions

La rinascita della Roma passa per il ghigno di Mourinho, per le accelerazioni di Zaniolo, per un Abraham finalmente decisivo ma soprattutto per il sorriso del ritrovato Smalling. Come riporta Stefano Carina su Tuttosport, in dubbio fino all’ultimo per un problema all’adduttore, Chris ha alzato la soglia del dolore e ha giocato. Risultato? Annullato Duvan Zapata, un gol (quello che ha chiuso virtualmente i conti) e palma del migliore in campo.