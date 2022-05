Juventus, sondaggio per Cristante. C’è anche il Milan

Il centrocampista della Roma piace molto ad Allegri e Pioli, che però devono convincere Mourinho e i giallorossi

Non solo Nicolò Zaniolo, per quanto al momento ci sia una certa distanza tra le richieste della Roma e le intenzioni della Juventus. Nei piani bianconeri di mercato sta emergendo un altro nome della rosa giallorossa: quello di Bryan Cristante, per il quale dalla Continassa è stato fatto un sondaggio, con Allegri che lo ha allenato al Milan e non lo ha mai dimenticato. Come riporta 'Tuttosport', il tecnico toscano lo ha messo nella lista degli obiettivi destinati ad alzare la capacità realizzativa del centrocampo. Insieme ai big Pogba e Milinkovic-Savic e all’emergente Frattesi, che però il Sassuolo vorrebbe tenereun altro anno. Cristante, però, non lo ha dimenticato neanche il Milan, che perderà Kessie. Sia la Juventus che il Milan, però, devono convincere la Roma, presa tra il desiderio di Mourinho di non perdere il centrocampista azzurro e un contratto in scadenza 2024 che impone riflessioni.