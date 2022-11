Juve-Zaniolo, non è finita

Nicolò non è mai davvero uscito dai radar bianconeri e resta l’obiettivo numero uno, se ci saranno le condizioni, per il dopo Di Maria

Non è una rivoluzione, bensì una evoluzione : la Juvevolution 2023 , alla quale la dirigenza sta già lavorando. L’uomo mercato, il ds Cherubini, si è confrontato con i suoi più stretti collaboratori per una prima riunione operativa, preludio al summit che coinvolgerà anche Allegri nei prossimi giorni, come riporta Tuttosport.

Zaniolo non è mai davvero uscito dai radar bianconeri e resta l’obiettivo numero uno, se ci saranno le condizioni, per il dopo Di Maria: è un pallino anche di Paratici, che non perde occasione per parlarne con Tiago Pinto, ma tutto dipenderà dagli sviluppi della trattativa per il rinnovo di contratto con la Roma.