Juve, spunta l’idea Dzeko

Non solo Milik e Jimenez. Per il ruolo di centravanti la Juventus pensa anche a Edin Dzeko, già nel mirino dell’Inter. Come riporta Tuttosport, il numero 9 romanista farebbe contento Sarri, che lo apprezza da tempo e lo vedrebbe incastrarsi alla perfezione con Ronaldo e Dybala. L’operazione è possibile, visti anche i buoni rapporti tra Fienga e Paratici, oltre alla situazione economica deficitaria del club giallorosso.

Dzeko ha 34 anni e guadagna come Higuain. Il suo acquisto rappresenterebbe un’eccezione al piano di ringiovanimento del club bianconero. Il costo del cartellino è sicuramente alla portata della Juventus, che vorrebbe prenderlo proponendo delle contropartite tecniche.