Juve, Arthur per Zaniolo

La fumata nera sul rinnovo di Nicolò (contratto in scadenza nel 2024) rafforza le possibilità di divorzio estivo

Il ds della Juventus Federico Cherubini aspetta il verdetto di Di Maria passando da un incontro e l’altro. Continuano, infatti, i contatti per Nicolò Zaniolo, come riporta Tuttosport. Mercoledì l’entourage dell’azzurro ha incontrato la Roma. La fumata nera sul rinnovo (contratto in scadenza nel 2024) rafforza le possibilità di divorzio estivo.