Inter, non solo Veretout: è sfida alla Roma per Xeka a zero

Il centrocampista portoghese del Lilla ha ricevuto offerte anche da Valencia e Galatasaray

A giugno, in mezzo al campo, all’Inter sarà rivoluzione, come riporta Tuttosport. Fondamentale sarà riuscire a coniugare le esigenze di rinforzare la squadra con la necessità di mantenere i conti in ordine. Per questo motivo dal mazzo degli svincolati è spuntato Xeka, 27enne regista del Lille in scadenza di contratto. Pochi giorni fa ha avviato le pratiche di divorzio dal club francese (“Ormai credo ci siano più possibilità di lasciare il club e la Ligue 1 che restare”, mentre il suo entourage ha fatto trapelare le offerte ricevute da Valencia, Galatasaray e un paio di club italiani. Tra questi ci sarebbero proprio la Roma (che da tempo immemore cerca un regista adatto al calcio praticato da José Mourinho e, a corredo, ha deciso di mettere sul mercato Jordan Veretout) e proprio l’Inter che sta da mesi scandagliando il mercato per cercare un vice Brozovic. Problema è che la Roma per il francese chiede 15 milioni.