Il bluff di Cairo su Sirigu: portiere in rotta col club, si aspetta la Roma

Il Torino affronta il problema del portiere. Salvatore Sirigu è in ritiro con la squadra e Cairo nei giorni scorsi ha detto di non essere intenzionato a cederlo. Una bugia – si legge su Tuttosport – detta dal presidente per nascondere i tanti screzi avuti con lui. La realtà è che i granata stanno cercando un nuovo numero uno, per non farsi trovare impreparati quando una squadra arriverà con l’offerta giusta per Sirigu. La Roma è interessata, ma finché non avrà ceduto Pau Lopez la situazione non si potrà sbloccare. Se non verrà innescato il domino dei portieri, non è esclusa la permanenza a Torino dell’ex PSG.