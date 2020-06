Idea Champions: la Roma ci crede

Non resta che crederci. Anche per dare un senso alle ultime 11 gare del campionato e tenere viva la flebile speranza di centrare la Champions. Fonseca, rinfrancato dal successo in rimonta contro la Sampdoria, soffia sul fuoco dell’ottimismo: “La squadra sta rispondendo bene e io ho fiducia per questa ultima parte di stagione. L’Atalanta è molto forte, sta bene, ma io ho speranze”. A Milano – scrive ‘Tuttosport’ – rientrano Zappacosta, Pellegrini, Cristante e Kluivert per una squadra molto diversa rispetto a quella di mercoledì. Di certo al centro dell’attacco ci sarà Dzeko.

Se in attacco Dzeko è fondamentale, dietro Smalling è il pilastro difensivo. Che ad oggi, con la deadline fissata a martedì, non ha avuto ancora l’ok del Manchester per completare la stagione in giallorosso. Oltre al prolungamento bimensile c’è anche la questione riscatto: tutto ruota attorno alla valutazione del cartellino del difensore con la richiesta di 25 milioni e l’offerta di poco più della metà. In prima persona se ne stanno occupando l’agente dell’inglese e Baldini . Ma la Roma è fiduciosa: il convincimento è che nella peggiore delle ipotesi, non trovando l’intesa per il riscatto, lo United potrebbe impuntarsi nel non far giocare a Smalling l’Europa League.