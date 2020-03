I club chiedono la proroga del mercato fino a ottobre

Tra le richieste che la Lega Serie A ha inviato alla Figc, al termine dell’assemblea di ieri, c’è anche quella di chiedere a Gianni Infantino di allungare la prossima sessione di mercato estiva fino al termine di settembre o addirittura ai primi giorni di ottobre. Come riporta ‘Tuttosport’, con una contestuale riduzione della finestra invernale di gennaio, a quel punto molto vicina alla fine della campagna acquisti precedente. Questa modifica sarebbe necessaria nel caso in cui ripartisse la stagione con una conclusione a luglio. Questo approccio sposta la questione a livello internazionale. Sarà affrontato oltre confine anche il problema del taglio degli ingaggi milionari di Serie A, necessario di fronte a una mancata ripresa. Questa intesa dovrà essere trovata, insieme alle altre Leghe europee, con la Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori. Questo vale per gli ingaggi più ricchi, quelli che subirebbero la decurtazione più massiccia (vicina al 30%) in un’ottica progressiva che inciderebbe meno sugli atleti che guadagnano cifre inferiori.