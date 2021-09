Galatasaray-Diawara. Roma: oggi o mai più

Il centrocampista giallorosso è oggetto di mercato della squadra turca, guidata da Fatih Terim. Il calciomercato in Turchia finisce oggi e il guineano non sembra intenzionato a partire

Dalla Guinea passando per Roma, poi a Istanbul chissà. Il centrocampista giallorosso era rimasto bloccato in Guinea con la sua Nazionale dopo il colpo di stato che ha stoppato tutti i voli. Ieri sera è finalmente riuscito a lasciare il Paese con un volo d'emergenza e stamattina sbarcherà a Roma che per Diawara riserva le prime dure decisioni: accettare il trasferimento a restare sin una società che vorrebbe cederlo? Come ricorda Simone Di Stefano su TuttoSport, il General manager Tiago Pinto lo aveva detto la settimana scorsa: "Ci sono ancora finestre di mercato aperte" riferendosi a Nzonzi, Santon e Fazio. Ma siccome anche Diawara non rientra pienamente nei piani di Mourinho, l'abboccamento dal Bosforo è visto come una manna dal cielo per snellire ulteriormente La Rosa e il monte ingaggi. Il calciomercato in Turchia è aperto fino a stasera, anche se a ieri il guineano aveva dato segnali contrastanti facendo capire alla società di non gradire il trasferimento.