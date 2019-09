Fonseca: “Roma, ora hai capito il mio calcio”

Otto centri in cinque giorni, equamente distribuiti tra Sassuolo e Basaksehir, che diventano 12 in 4 gare ufficiali con 7 calciatori diversi. Benvenuti a “Fonseca land” dove la stella polare è segnare e divertire. Per avere una partenza così prolifica a tinte giallorosse bisogna tornare indietro addirittura nel 2009-10, quando la Roma di Spalletti segnò 15 reti in 360 minuti. Come scrive Carina su TuttoSport la soddisfazione di Fonseca è evidente: “La squadra ha capito la mia idea di calcio”.

Timidamente iniziano ad arrivare anche alcuni flebili segnali da Pastore. L’altra sera, dopo un primo tempo sottotono, nella ripresa l’argentino si è acceso. Un paio di assist a Dzeko non sfruttati e finalmente qualche giocata delle sue. A tal punto che i fischi con cui era stato accolto dal pubblico, sono diventati applausi quando è stato sostituito.