Fonseca: “Gioca subito Zaniolo”

Paulo Fonseca, alla vigilia degli ottavi contro il Siviglia, per una volta non fa pretattica: “Zaniolo? Giocherà. Ho invece qualche dubbio tra Pellegrini e Cristante”. La testa del tecnico è alla gara ma inevitabilmente il pensiero di un cambio di proprietà imminente, non può mancare: “Noi siamo totalmente concentrati e motivati. Non c’è il bisogno di discorsi particolari”. Senza Smalling, sarà più difficile: “Chris era un giocatore molto importante per noi ma adesso non è qui. Dobbiamo pensare ai giocatori che possono giocare”.

Lo sa Mkhitaryan, avvezzo ai palcoscenici europei. L’armeno – scrive Stefano Carina su ‘Tuttosport’ – è senza filtri: “Questa Roma può anche vincere l’Europa League”. Lui c’è andato vicino nella passata edizione, quando con l’Arsenal perse in finale contro il Chelsea di Sarri: “È un capitolo chiuso, non voglio tornarci su, mi fa male. Ci proverò con tutto me stesso e se dovesse succedere, la mia vittoria sarà la vittoria della squadra”.

E in fatto di vittorie la Roma arriva di slancio all’appuntamento europeo. I giallorossi hanno terminato il campionato con 7 successi nelle ultime 8 gare. La sostanza non cambia: la squadra di Fonseca è in netta ripresa, soprattutto dal punto di vista atletico. Nella striscia positiva, la media gol dei giallorossi è stata di quasi 3 reti a partita (e record assoluto di gol in trasferta: 41). Unico neo, i gol incassati: addirittura 51. Peggio, ultimamente, solo nella stagione 2012-2013 con 56. Ora, senza Smalling, arrivano i veri esami, anche se il discorso potrebbe riaprirsi più in avanti durante l’estate. Fari puntati anche su Pau Lopez: ha incontrato il Siviglia otto volte, squadra più affrontata in carriera dopo il Valencia (9). Il bilancio dice quattro sconfitte, tre vittorie e un pareggio, 9 gol incassati e due partite con la porta inviolata.