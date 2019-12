Fine prestito: dal Brasile torna Bruno Peres

Bruno Peres, ultimato il periodo in prestito al San Paolo, dal 1 gennaio sarà a disposizione di Fonseca. Che vorrebbe, prima eventualmente di cederlo nuovamente in prestito, testarlo in allenamento. Per caratteristiche – scrive Stefano Carina su “Tuttosport” – è un laterale che somiglia molto all’Ismaily che il portoghese aveva allo Shakhtar. I propositi del calciatore sembrano buoni visto che per farsi trovare in forma e convincere il tecnico a dargli una chance, ha contattato un famoso personal trainer brasiliano che lo sta tirando a lucido. Ore di esercizi fisici per aumentare a massa muscolare, poi allenamento sulla resistenza e la mobilità articolare.