Femminile, Morace: “La Roma ha fatto la storia. Per lo scudetto è sfida con la Juve”

Carolina Morace, si sta per concludere un anno storico per il calcio femminile italiano, quello del professionismo: qual è il bilancio che si può tracciare di questi dodici mesi? "Un bilancio molto positivo per quanto riguarda il livello internazionale, mi pare invece un po' meno positivo guardando al campionato, dove sembra un po' troppo netta la linea che divide la fascia della poule scudetto da quella della poule salvezza. In generale, però, credo che la priorità resti quella di far crescere l'interesse intorno al calcio femminile".