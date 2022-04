Febbre Inter, derby esaurito e per il ritorno di Mourinho sono già in 50mila

Per il match del prossimo weekend, anche senza conoscere il giorno preciso, la 'San Siro' nerazzurra si prepara al big match con la Roma

Se i tifosi della Roma stanno rispondendo presente dopo la riapertura degli stadi al 100%, anche quelli dell'Inter non sono da meno. Si va verso il sold out infatti per il derby contro il Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma martedì sera. Non solo, perché come riporta 'Tuttosport', i sostenitori nerazzurri non vedono l'ora di salutare nuovamente anche José Mourinho. Dopo l'accoglienza di gennaio in coppa, nonostante la data di Inter-Roma ancora non ufficiale (23 o 24 aprile) e il ponte del 25, sono stati già venduti oltre 50mila biglietti. Il tutto facilitato anche dal mini abbonamento di fine stagione che comprende anche le partite contro Empoli e Samp.