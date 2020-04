Fase 2, il Napoli riparte: oggi via ai tamponi

Dal 4 maggio via agli allenamenti individuali, il 18 tornano quelli di squadra. Il Premier Giuseppe Conte ha illustrato ieri in diretta nazionale il nuovo Dpcm che dovrà guidare gli italiani nella tanto attesa fase 2. Il calcio è pronto a rimettersi in moto. Come riporta Tuttosport, il Napoli partirà già oggi con il protocollo di sicurezza. I giocatori riceveranno gli infermieri a casa, che effettueranno i tamponi e il prelievo del sangue per il test sierologico. Gli esami verranno fatti ogni tre giorni e serviranno a censire le cinquanta persone che gravitano intorno alla prima squadra.