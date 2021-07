Emerson-Napoli: il retroscena della promessa a Spalletti

Emerson sembrerebbe essersi promesso al Napoli con l'arrivo di Spalletti

Continuano i casting per il ruolo da terzino sinistro dopo l'infortunio di Leonardo Spinazzola al tendine d'Achille. Il classe '93 si opererà oggi in Finlandia per poi cominciare il recupero che, in attesa di ulteriori novità, lo riporterà sui campi non prima di 4-5 mesi. Tiago Pinto si sta muovendo sul mercato per garantire a José Mourinho un degno sostituto nel frattempo, con i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri in pole position. Per quanto riguarda il laterale spagnolo, il prezzo del cartellino si aggira attorno ai 25 milioni di euro, una cifra che il general manager giallorosso non è disposto a sborsare visto anche il pesante ingaggio che Alonso percepisce (6 milioni di euro). La pista che porta invece al terzino della Nazionale sembrerebbe essere quella più percorribile: Emerson costa di meno (20 milioni circa) ed è in cerca di una nuova squadra dato lo scarso impiego nella stagione passata con il Chelsea. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Emerson sembrerebbe essersi promesso al Napoli con l'arrivo di Spalletti. Il tecnico di Certaldo si è infatti tenuto in contatto con il terzino ex Roma, strappandogli un accordo non scritto per tornare ad allenarlo.