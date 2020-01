Ecco perché Politano a Roma è pista ancora viva

Al netto delle schermaglie tv tra Marotta , Petrachi e Ausilio , Politano ci spera ancora. Come riporta ‘Tuttosport’, sotto traccia anche la Roma. A Trigoria confidano sul fatto che se l’Inter vuole prendere Giroud , richiesto da Conte , debba far partire l’ex Sassuolo. Che per ora sta rifiutando tutto quanto gli viene proposto. Proprio il tecnico salentino spinge per una possibile svolta. La soluzione è il prestito con obbligo di riscatto. Petrachi è fermo al diritto. L’alternativa più credibile rimane Shaqiri . Januzaj è stato offerto, ma è in standby.