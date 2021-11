E la Roma teme per Pellegrini

La diagnosi esatta dopo gli esami strumentali, ma la sensazione è che pure il centrocampista resterà fuori a lungo: rischio strappo

L'infortunio del capitano giallorosso preoccupa Mourinho, scrive Stefano Carina su Tuttosport, dopo l'emergenza terzini ora problemi anche in mediana. A centrocampo in vista di Bologna, lo Special One recupera Veretout ma ancora forti dubbi per Cristante e Villar che domani mattina faranno l'ennesimo tampone. Per ora Lorenzo Pellegrini - pur dovendo aspettare gli esami strumentali - rimarrà fermo a lungo, la conferma arriva da parte di Mou ieri sera nel post partita. Tutto accade al 14' minuto del primo tempo: torsione anomala del numero 7 giallorosso, poggiando il peso del corpo sulla gamba destra accusando immediatamente una fitta. Generosità pagata cara ancora una volta per Lorenzo, già vittima di una fastidiosa infiammazione al ginocchio sinistro tra il Milan e il Venezia.