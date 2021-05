Dzeko ora aspetta Mou

Il futuro di Edin Dzeko alla Roma non è ancora chiaro. Il bosniaco aspetta di incontrare il prossimo allenatore Mourinho per capire se vorrà puntare ancora su di lui.

Nelle ultime sessioni di calciomercato Edin Dzeko è stato spesso sul punto di lasciare Roma, con l'Inter seria candidata a diventare la sua nuova squadra. Ora, proprio alla viglia del match con i nerazzurri, il futuro del centravanti bosniaco appare ancora incerto. L'arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Ora Edin riflette e, come scrive Stefano Carina su Tuttosport, molto dipenderà dal colloquio che avrà con il nuovo mister. Lo stipendio da 15 milioni lordi pesa sulle casse della Roma ma non sembra essere un problema per Mourinho che vorrebbe giocatori funzionali, indipendentemente dai costi. Nella sua storia il tecnico portoghese si è sempre affidato a leader di esperienza in attacco come Mc Carthy al Porto, Milito ed Eto'o ai tempi in cui allenava l'Inter e soprattutto Drogba al Chelsea. Giocatori sempre difesi contro tutto e tutti, capaci poi di ripagarlo con prestazioni importanti in campo. Mourinho ha bisogno di un leader in attacco, che possa anche fare da chioccia ai calciatori più giovani e Edin Dzeko ha l'esperienza giusta e la qualità per poter accettare questo compito.