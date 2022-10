Dybala, lavoro specifico il segreto della rinascita

Chissà se qualche rimpianto nel vedere il primo gol della Roma, l’Inter non l’abbia avuto scrive Dario Marchetti su Tuttosport. Assist di Spinazzola e gol di Dybala, due calciatori che in circostanze diverse sono stati vicinissimi a vestire la maglia nerazzurra, ma senza poi riuscire a concretizzare le trattative. E se Leonardo nel gennaio 2020 aveva addirittura svolto le visite mediche, salvo poi esser rispedito nella Capitale, la Joya, dopo oltre un mese di flirt con Marotta, ha virato sulla squadra allenata da Josè Mourinho. Sicuramente i tifosi allo stadio sabato sera hanno potuto vedere qualcosa di quello che sarebbe potuto essere, ma alla fine non è stato, perché a goderselo oggi è la Roma. Allo Special One, invece, spetta la gestione di un talento tanto puro quanto fragile, ecco spiegata la sostituzione all’ora di gioco per crampi e un programma di allenamento ad hoc studiato per evitare di appesantire la muscolatura di un calciatore che lo scorso anno ha quasi passato più tempo in infermeria che in campo. I risultati, intanto, sono sotto gli occhi di tutti: cinque reti stagionali, di cui quattro in campionato e tre negli ultimi 270 minuti giocati.