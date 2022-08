“Che tifosi qui a Roma! Da non crederci! A Torino non ero abituato così. Potevo passeggiare in centro abbastanza tranquillamente. Ogni tanto mi fermavano anche lì per un selfie o un autografo, ma non c’è paragone con Roma. Qui ogni due metri vengo fermato, ci metto mezz’ora per attraversare una piazzetta! Un entusiasmo incredibile: mai vissuto una roba così. Neanche a Palermo dove pure sono caldi". Sono parole che Paulo Dybala ha pronunciato l’altra sera in uno dei più noti ristoranti tipici della Capitale, la Taverna Trilussa, chiacchierando con il proprietario, come riporta Tuttosport. Dybala aspetta Belotti a Roma, adesso: sono amici, giocarono assieme a Palermo, si sono sentiti in questi giorni.