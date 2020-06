Dal 2021 la Champions sarà anche su Amazon

Lo scorso 18 maggio il calcio tedesco ha segnato un nuovo primato. Il match di Bundesliga tra Werder Brema e Bayer Leverkusen è stato trasmesso, per la prima volta, su Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha acquistato le partite del posticipo del lunedì (oltre a 4 eventi validi per i playout di Bundesliga1 e Zweite Liga), offrendole gratuitamente agli abbonati “Prime” (senza costi aggiuntivi). Il colosso di Seattle tra l’altro, a partire dal 2021, trasmetterà, sul territorio tedesco, le partite del martedì sera della Champions League. Come riporta ‘Tuttosport’, un’operazione del valore di 100 milioni di euro. Non è ancora chiaro però se queste operazioni rientrino nella volontà della multinazionale statunitense di sfidare le pay-tv nella “battaglia” dei diritti televisivi. Certamente serviranno a potenziare i servizi di abbonamento per i clienti Prime. Per Amazon, inoltre, la Germania è il mercato più importante, in termini di redditività, al di fuori dei confini statunitensi.

Anche la Serie A è già sbarcata su Amazon: l’Inter, da fine febbraio è disponibile sul sito di e-commerce il brand store del club, grazie al quale i tifosi nerazzurri dei maggiori paesi europei avranno la possibilità di acquistare una selezione di articoli di merchandising ufficiale, con una collezione di capi esclusivi. Nell’ottobre 2019, anche l’AS Roma ha scelto di aprire un negozio online in collaborazione con il colosso americano. Questo accordo ha un ruolo strategico per il club, all’interno della strategia di sviluppo del merchandising. I fan shop digitali della Roma sono presenti sia su Amazon.it, ma anche sulla versione in lingua tedesca, inglese, spagnola e francese. Nel luglio 2018 anche il Napoli era arrivato sulla piattaforma di e-commerce.