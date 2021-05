Cozzoli: “Presentate Mourinho all’Olimpico, se la Roma vuole noi siamo pronti”

Il presidente di Sport e Salute: "L'Olimpico è uno stadio sicuro, aperto anche ad eventi straordinari"

"L'Olimpico è uno stadio sicuro, aperto anche ad eventi straordinari. Un esempio? Beh, se la Roma volesse organizzare all'Olimpico la presentazione di Mourinho, noi saremmo pronti". Sull'onda dell'entusiasmo per il ritorno in Italia di Mourinho arriva una proposta dal vertice dello sport italiano: una presentazione ufficiale all'Olimpico, orientata ovviamente alla prossima riapertura al pubblico degli impianti, scrive Tuttosport. L'idea è di Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, la società pubblica che supporta tutte le attività del Coni: "Sono molto contento che Mou sia tornato in Italia - prosegue -. L'Olimpico è pronto a "reggere" grandi eventi come potrebbe essere la presentazione di Mourinho".