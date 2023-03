Cori antisemiti, il Giudice rinvia la decisione

Emesso ieri la sentenza sul derby romano, ma la storia non finisce qui

Rinvio della decisione sui cori antisemiti. Nessuna giornata di squalifica aggiuntiva ai protagonisti della lite a fine partita, scrive Alessandro Austini su Tuttosport. il Giudice Sportivo ha emesso ieri la sua sentenza sul derby romano, ma la storia non finisce qui. Mastrandrea deciderà entro il 4 aprile (l'8 aprile Lazio-Juventus) se chiudere di nuovo la Curva Nord o punire in un altro modo i cori dei tifosi laziali "beceri e offensivi e anche di matrice religiosa, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla tifoseria assiepata nella Curva Nord". Il supplemento d'indagine spetta alla Procura Figc, che ha acquisito i video e gli audio registrati dalla Questura domenica all'Olimpico, mentre la Digos è al lavoro per identificare il tifoso che indossava la maglia della Lazio conla scritta “Hitlerson”.