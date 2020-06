Cengiz Under per Romero: l’ultima idea sull’asse Roma-Juve

La Roma e La Juventus intrecciano i propri destini di mercato e studiano un nuovo scambio che possa aiutare i bilanci. Come riporta Tuttosport, i nomi che Paratici e Fienga fanno da tempo sono i soliti: Cristante, Under, Kluivert e Zaniolo da una parte, Romero, Rugani, Bernardeschi e Mandragora dall’altra.

L’ultima idea di cui si sta discutendo è Cengiz alla Juventus, con Romero spedito alla Roma. Il turco, che a Trigoria sta facendo fatica in questa stagione, piace molto a Sarri. Entrambi i giocatori (che sono coetanei) verrebbero valutati 30 milioni. Fredda per il momento la pista Zaniolo, i giallorossi che non hanno intenzione di privarsene.