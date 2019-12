C’è Dzeko per lanciare la Roma

Giovedì il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Domenica, quello per il quarto posto. Una settimana decisiva per la Roma di Fonseca, arrivata al primo bivio stagionale. Come scrive “Tuttosport” mentre la società attende notizie dal gruppo Friedkin, il tecnico portoghese pensa al campo. Contro il Wolfsberger basta il pareggio, ma per passare come prima nel girone serve vincere e sperare che il Basaksehir non perda contro il Moenchengladbach. Contro la Spal servono i tre punti, aspettando poi lo scontro diretto di lunedì tra il Cagliari quarto e la Lazio terza. In questo mini-rush Fonseca conta di recuperare Dzeko per entrambi i match. Gli infortuni stanno rallentando la corsa della Roma: confermata ieri la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Santon. Per il club, invece, è ancora vivo. Ieri da Trigoria hanno frenato sulle accelerazioni mediatiche impresse alla trattativa tra Pallotta e la Friedkin Group. I tempi sono quelli di sempre, entro Natale, con il bostoniano in attesa dell’offerta ufficiale di Dan Friedkin che tra l’altro, qualora volesse entrare in possesso del pacchetto di maggioranza, dovrebbe comunque presentare un’opa. Capitolo stadio Tor di Valle: la sindaca Raggi è pronta a dare il via libera virtuale al nuovo impianto giallorosso. Bisognerà attendere l’approvazione della Convenzione Urbanistica e della Variante al Piano Regolatore che non arriverà prima di febbraio 2020.Il sindaco darà il via libera per iniziare i lavori dello stadio ma toccherà alla nuova amministrazione che succederà a quella attuale verificare lo stato dei lavori delle opere pubbliche. Sarà curioso vedere, qualora dovessero mancare i mezzi pubblici per consentire il trasporto del 50% dei tifosi ma con lo stadio pronto ad aprire, cosa accadrà