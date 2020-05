Calciomercato Roma, la Juventus guarda ancora a Zaniolo e offre Bernardeschi

La Roma non vuole privarsi di Nicolò Zaniolo, ma la Juventus continua a seguire interessata l’evoluzione della situazione in casa giallorossa. Sì, perché se il club di Trigoria fosse costretto a sacrificare uno dei loro gioielli a causa del bilancio, allora i bianconeri tornerebbero alla carica. Secondo “Tuttosport” la Juve è pronta a offrire Bernardeschi: al momento la trattativa non c’è, ma solo alcune valutazioni informali. Un’operazione che resta difficile, visto che la Roma cercherà in tutti i modi di evitare l’addio di quello che è diventato il più grande talento della rosa. E che se proprio dovesse cederlo, lo farebbe con l’obiettivo di sistemare i conti e non in uno scambio. Ma la Juventus resta vigile sul giocatore che proprio in questi giorni sta recuperando dall’infortunio al crociato.