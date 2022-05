Calciomercato Roma: la Juve ancora su Zaniolo, previsti nuovi contatti

I bianconeri cercano una rivoluzione in attacco e la Roma chiede almeno 50 milioni di euro per il numero 22

La Juventus pensa alla prossima stagione si legge su Tuttosport: Angel Di Maria resta il primo obiettivo, ma il club bianconero non ha abbandonato la pista Nicolò Zaniolo. Rispetto all’argentino, il numero 22 giallorosso ha il doppio vantaggio dell’eta e delle pretese più basse dal punto di vista dell’ingaggio. Per il suo cartellino la Roma chiede almeno 50 milioni di euro. Previsti nuovi contatti tra i due club dopo la finale di Coppa Italia con l'Inter, in programma questa sera.