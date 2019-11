Mercato Roma, Inter su Florenzi: i nerazzurri puntano al prestito

Inter alla finestra per Alessandro Florenzi. Come riporta Tuttosport, il futuro nella Roma dell’attuale capitano giallorosso è ancora incerto e il club nerazzurro resta tra gli interessati al numero 24 dei capitolini. Nei piani dell’Inter, Florenzi viene visto come una possibile soluzione per il ruolo di mezzala, in alternativa ad altri obiettivi (Tonali, Castrovilli e Vidal). Per questo i nerazzurri non sarebbero orientati a investire grandi cifre per arrivare a Florenzi e punterebbero piuttosto a strappare il prestito con diritto di riscatto. Possibile anche che venga offerto Politano come contropartita tecnica, che la Roma però valuterebbe solo in caso di contemporanea uscita di Perotti.