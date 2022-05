Calciomercato, il Torino deve stare attento alla Roma per Mandragora

I granata vogliono ottenere uno sconto dalla Juventus per il futuro capitano, ma i giallorossi restano alla finestra

Rolando Mandragora , di proprietà Juve , come Pjaca , ma a differenza del compagno stiamo parlando del capitano designato per il prossimo anno nel Torino nel caso di un addio (non più così scontato, peraltro) di Belotti, deve essere riscattato. Nessun dubbio su questo: ma a quali condizioni economiche?, si chiede Marco Bonetto su Tuttosport.

Il diritto prefissato un anno fa prevede un esborso di 9 milioni e mezzo, con allegato un nuovo contratto (in caso di acquisto) sino al 2025, con ingaggio da un milione e mezzo a salire. Il suo riscatto, peraltro, presuppone strategicamente un consequenziale allungamento temporale del contratto sino al '27, per meglio spalmare nei bilanci l'esborso. Ci aspettano due settimane e mezzo roventi, in attesa dell'esito delle trattative tra i due club in primo luogo per chiudere positivamente il caso Mandragora, E anche qui c'è già più di un club alla finestra: la Roma, ad esempio.