Belotti-Roma agli sgoccioli

Si aspetta solo l'ufficialità della cessione di Felix alla Cremonese e di sistemare alcuni cavilli contrattuali da limare sul contratto del Gallo

Redazione

Tutti a Roma aspettano Andrea Belotti. Da Pinto a Mourinho, passando per i tifosi che da giorni hanno invaso il web con finti biglietti del treno intestati al Gallo e diretti a stazione Termini o come il tam tam social intorno a un possibile arrivo a Ciampino nella serata di ieri, in realtà mai avvenuto e smentito a più riprese dalla società.

Per l’ex capitano del Torino mancano infatti due aspetti: la cessione di Afena-Gyan e alcuni cavilli contrattuali da limare sul contratto, come riporta Tuttosport. Nel club, però, restano fiduciosi che tra oggi e domani tutto possa essere definito per un acquisto che da Trigoria dicono “possa sbloccarsi da un momento all’altro”.

Dunque serve prima il via libera della Roma alle visite di Felix, che erano attese già ieri, salvo poi rimandarle a oggi per via di un ultimo o che dovrebbe arrivare in giornata. Dopodiché si potrà chiudere l’operazione con la Cremonese a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, di cui 6 parte fissa. Dopo toccherà al Gallo con le visite già bloccate a Villa Stuart.