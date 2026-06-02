Rinnovi, uscite e rinforzi. Settimane di vacanze in casa Genoa, ma non per la dirigenza, né per il tecnico De Rossi che è spesso al Signorini per fare il punto sulle strategie di mercato in vista del ritiro di Moena di luglio. Sul tavolo, alcune situazioni calde a partire dall'operazione Baldanzi, per il quale entro il 15 giugno il Genoa ha un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. L'idea del club - scrive Tuttosport - rossoblù è chiara: vuole il giocatore, ma allo stesso tempo punta ad abbassare le pretese dei giallorossi considerando che su 18 gare per motivi fisici il centrocampista toscano ne ha potute giocare appena 9. E tenendo conto che non ci sarà un rinnovo del prestito, ma una cessione definitiva, il Genoa deve fare i conti con le operazioni già concluse. Dunque per impostare un mercato che punta a rinforzare la rosa agli ordini di De Rossi servirà incassare almeno una quarantina di milioni. La Roma intanto ha chiesto informazioni per Morten Frendrup: se la trattativa dovesse svilupparsi, potrebbe incrociarsi con quella per Baldanzi