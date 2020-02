Atalanta-Roma, stadio verso il sold-out per lo scontro Champions

Si viaggia verso il tutto esaurito per la doppia sfida della Dea con Roma e Valencia: l’entusiasmo è alle stelle ed è sempre più contagioso. Sabato sera a Bergamo (ore 20.45) nella sfida con i giallorossi – riporta ‘Tuttosport’ – sono attese circa 20mila persone, a ieri il dato complessivo di biglietti venduti e quota abbonati faceva registrare già oltre 19mila presenze e con gli ospiti, gli ultimi biglietti in vendita e gli sponsor presenti è scontato che lo stadio sarà molto vicino al ‘sold-out’. La squadra di Gasperini si è allenata ieri mattina con tutti i giocatori a disposizione, anche per oggi è in programma una seduta a porte chiuse prima di pranzo.