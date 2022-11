Anche la Roma su Pavlovic

Il 21enne centrale del Salisburgo è seguito in Premier e, curiosamente, nel 2019 è stato vicinissimo alla Lazio

La Roma si unisce al nutrito gruppo di estimatori di Strahinja Pavlovic che sta ben figurando ai Mondiali con la Serbia. Il 21enne centrale del Salisburgo è seguito in Premier e, curiosamente, nel 2019 è stato vicinissimo alla Lazio che si era accordata col Partizan per 5,5 milioni: l’operazione saltò perché il giocatore non superò le visite. Lo scrive Tuttosport.