Sassuolo-Roma, le pagelle dei quotidiani: Abraham si sblocca, Zaniolo ci prova

La Roma sbanda di nuovo. Nonostante l’accelerata nel finale di Abraham (80’), il ritrovato gol del centravanti è prontamente annullato da Pinamonti cinque minuti dopo. A Reggio Emilia la Roma non va oltre l’1-1 con il Sassuolo, arrestando di nuovo la corsa. Chi paga di più per la sua prestazione è Karsdorp. Indicato come colpevole da Mourinho nel post partita, l’olandese ha sì sbagliato il posizionamento nella situazione del pareggio ma non è stato il solo. Fino a quel momento efficace, c’è anche lo zampino di Smalling, che si perde Pinamonti. Un inglese sbaglia, un altro – Abraham – inserisce un bonus nel percorso di terapia per ritrovarsi in vista del Mondiale. Si ritrova Rui Patricio: le parate gettano le basi per il fugace vantaggio. Zaniolo ci prova, impacchetta qualche occasione ed è vivo. Occasioni che Shomurodov, sorprendente titolare, non coglie per la troppa ruggine accumulata. Coglie la chance della prima da titolare Volpato, partito a razzo tra eleganza ed idee ma poi affievolitosi. Equilibrato il centrocampo formato da Matic–Cristante. Belotti ed El Shaarawy non regalano alcunché dalla panchina. Il Gallo, anzi, perde la palla che porterà al pari.