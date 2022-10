Sampdoria-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Abraham-Belotti

A Genova per rimanere sulla scia delle prime della classe. Dopo il pareggio in casa del Betis (1-1) che ha riaperto il discorso qualificazione, e le due vittorie di fila la Roma approda sotto la Lanterna. Mourinho sfiderà un suo ex discepolo: Dejan Stankovic, da poco alla guida della sbandata Sampdoria. Il vero dubbio di formazione è su chi ricadrà il peso dello sterile attacco. Il ballottaggio è tra Abraham e Belotti: qualcuno ipotizza che potrebbero iniziare insieme. Mourinho recupererà Zaniolo, pronto ad affiancare Pellegrini sulla trequarti. Torna anche Karsdorp. Possibile entri in campo per una manciata di minuti in vista del Napoli, in arrivo all’Olimpico domenica prossima. Dall’altra parte, Spinazzola è insidiato da El Shaarawy e Vina: più possibile di vedere il Faraone. Recuperato Matic, a Siviglia era uscito anche per una contusione alla caviglia, potrebbe esserci comunque maggior spazio per Camara.