Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: dentro Cristante, spazio al 3-5-2

Juventus e Roma si sfidano nell’ennesimo capitolo di una rivalità lunghissima, uno dei match più sentiti in Serie A. Le squadre sono vicinissime in classifica, con i giallorossi sopra di un punto anche se con una partita in più. Fonseca cerca l’inversione di tendenza con le big, ma senza due titolari come Smalling e Pellegrini. Toccherà ancora a Borja Mayoral in avanti, nonostante il ritorno di Dzeko, con l’inserimento a centrocampo di Cristante e il passaggio al 3-5-2.

Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mayoral, Mkhitaryan.

IL TEMPO (3-5-1-1)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Mayoral.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mayoral, Mkhitaryan.

