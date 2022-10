Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: idea Zalewski a destra

Mourinho, in tribuna per squalifica, ha qualche dubbio di formazione

Inzaghi non potrà ancora contare su Lukaku, sceglie Asllani per sostituire lo squalificato ed infortunato Brozovic e ha ancora due dubbi da sciogliere. Mourinho, in tribuna per squalifica, porta a Milano Dybala, che potrebbe anche partire dall'inizio con l'arretramento di Pellegrini. Possibile novità sulla fascia destra: Zalewski invece di Celik.