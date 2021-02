Braga-Roma, le pagelle dei quotidiani: regia perfetta di Diawara, Mancini capo carismatico

La missione Braga è stata più facile del previsto per la Roma. Il 2-0 dell’andata lascia tranquilli in vista del ritorno all’Olimpico, che si giocherà tra una settimana. Merito di una prestazione collettiva impeccabile, nonostante le difficoltà avute in difesa per le assenze di Kumbulla e Smalling a cui si sono aggiunti gli infortuni di Cristante e Ibanez a partita in corso. Si riscattano Dzeko e Diawara, in ombra nell’ultimo periodo e ieri protagonisti assoluti. Mancini guida la difesa con la fascia da capitano al braccio. Ok gli esterni Spinazzola e Karsdorp, sia da esterni che da difensori.

Braga-Roma: le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante 6 (7’ pt Bruno Peres 6), Ibanez 6 (8’ st Villar 6,5); Karsdorp 6,5, Diawara 6,5, Veretout 7, Spinazzola 7; Pedro 6 (25’ st El Shaarawy s.v.), Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7 (25’ st Mayoral 6,5). All. Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Cristante s.v. (7’ pt Bruno Peres 6,5), Ibanez 6 (8’ st Villar 6,5); Karsdorp 6, Diawara 7,5, Veretout 7, Spinazzola 7; Pedro 6,5 (25’ st El Shaarawy 6), Mkhitaryan 7; Dzeko 7,5 (25’ st Mayoral 6,5). All. Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante s.v. (7’ pt Bruno Peres 6), Ibanez 6 (8’ st Villar 6,5); Karsdorp 6,5, Diawara 6,5, Veretout 7, Spinazzola 7; Pedro 6,5 (25’ st El Shaarawy 6), Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7,5 (25’ st Mayoral 7). All. Fonseca 7,5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante s.v. (7’ pt Bruno Peres 6,5), Ibanez 6,5 (8’ st Villar 6,5); Karsdorp 6,5, Diawara 7, Veretout 7, Spinazzola 7; Pedro 6,5 (25’ st El Shaarawy 6), Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7 (25’ st Mayoral 6,5). All. Fonseca 7,5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Cristante s.v. (7’ pt Bruno Peres 6), Ibanez 6 (8’ st Villar 6,5); Karsdorp 6, Diawara 7, Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pedro 6,5 (25’ st El Shaarawy 6), Mkhitaryan 6; Dzeko 6,5 (25’ st Mayoral 6,5). All. Fonseca 7.

TUTTOSPORT (a cura di S. Carina)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Cristante s.v. (7’ pt Bruno Peres 6), Ibanez 6,5 (8’ st Villar 6); Karsdorp 6, Diawara 6,5, Veretout 6,5, Spinazzola 6,5; Pedro 6,5 (25’ st El Shaarawy 6), Mkhitaryan 6; Dzeko 7 (25’ st Mayoral 6,5). All. Fonseca 7.