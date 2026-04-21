L'ultimo tratto di strada con tre rinforzi in grado di dare lo sprint anche se la Champions ormai sembra una chimera. Gasperini potrà contare su Wesley, Dybala e Koné nelle ultime cinque partite in cui la Roma si gioca con Como e Atalanta quanto meno il quinto posto e quindi la conferma in Europa League. Il brasiliano ha finalmente avuto il placet dei medici e oggi sarà in gruppo mentre Dybala tornerà gradualmente ma spera di essere in panchina a Bologna in attesa di un incontro per il rinnovo, scrive Francesco Balzani su Leggo. Speranze anche per Koné, magari a partire dalla gara successiva con la Fiorentina. Buone notizie anche da Rensch: solo una contrattura. Assenze che hanno pesato tantissimo in questi ultimi due mesi e che hanno compromesso la corsa Champions che vede la Juve a + 5 e con lo scontro diretto a favore. Ma in queste ore è inevitabile parlare ancora del futuro di Gasperini. Il tecnico è stato chiaro con i Friedkin e ha dettato le condizioni: restyling della dirigenza, più potere sul mercato e i rinnovi di alcuni calciatori. Tra cui Lorenzo Pellegrini che ieri ha difeso Gasp a spada tratta: "Il mister è più carico di prima ora, dobbiamo concentrarci solo su queste ultime partite. Se resta? Quello che posso dire ai tifosi è la verità e cioè che la Roma darà tutto in queste partite. Abbiamo fatto una stagione che ha avuto un calo nell'ultimo mese ma per il resto la nostra è stata davvero in crescendo".